2019-01-09T13:56:55+03:00
Звезды

Жюри «Золотой маски» приедет в Пермь, чтобы увидеть «Жанну на костре»

Этот спектакль претендует на национальную театральную премию в восьми номинациях
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Антон Завьялов.Фото: Антон Завьялов.
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Жюри национальной театральной премии «Золотая Маска» начинает просмотры спектаклей, номинированных на премию по итогам прошедшего сезона. Один из первых конкурсных показов пройдет в Перми. Пермский театр оперы и балета покажет главную премьеру прошлого сезона - драматическую ораторию «Жанна на костре», претендующую на «Золотую Маску» в восьми номинациях.

Сам спектакль претендует на премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая опера». Создатели спектакля Ромео Кастеллуччи и художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис выдвинуты в номинациях, соответственно, «Лучшая работа режиссера в опере» и «Лучшая работа дирижера в опере». Исполнители главных ролей - звезды французского театра и кино Одри Бонне и Дени Лаван - номинированы на премию за лучшую женскую и мужскую роли. Кроме того, Ромео Кастеллуччи претендует на награду как лучший художник, художник по свету и художник по костюмам в опере.

Напомним, «Жанна на костре» была поставлена специально к открытию Дягилевского фестиваля - 2018. Сейчас ее увидеть в Перми можно будет 11, 12 и 13 января.

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