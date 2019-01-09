«Схватил туалетную воду с витрины». В Перми вор-романтик пытался ограбить парфюмерный магазин

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:28:34+03:00

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В Перми декабрьским вечером в парфюмерный магазин зашел мужчина. Он быстро схватил с витрины туалетную женскую воду стоимостью более 6 тысяч рублей и попытался скрыться.

В кратчайшие сроки оперативники задержали вора. Им оказался 43-летний пермяк, ранее привлекающийся к административной и уголовной ответственности.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что 6 января в 6 утра у ночного клуба на улице Стахановская в Индустриальном районе Перми на пермяка напали два грабителя. Угрожая ножом, они забрали у него смартфон. Тот сразу обратился в полицию. Он сообщил, что несколько минут назад двое неизвестных, угрожая ножом, похитили у него сотовый телефон. Это произошло возле ночного клуба на улице Стахановская. Потерпевший подробно описал приметы налетчиков. Благодаря ориентировкам их задержали по «горячим следам» сотрудники ДПС и бойцы Росгвардии. Одному из задержанных 24 года, другому 30 лет, они оба судимы и в прошлом году освободились из мест заключения.