2019-01-09T14:00:08+03:00
Общество

В Прикамье РЖД должны заплатить матери погибшего мужчины 30 тысяч рублей

Женщина просила 300 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Жительница Октябрьского района обратилась в суд. Она потребовала с ОАО «российские железные дороги» компенсации морального вреда за смерть сына. которого сбил грузовой поезд. Трагедия случилась летом на станции Агрыз. Женщина требовала 300 тысяч рублей.

Районный суд рассмотрел дело. Он принял во внимание грубую неосторожность в действиях потерпевшего. Исходя из этого, РЖД должны заплатить матери погибшего только 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что 7 января в Краснокамске пострадала кондуктор автобуса. Подвыпивший 18-летний молодой человек пытался расплатиться за проезд крупной купюрой. Женщина ответила, что у нее нет сдачи. Между ними вспыхнул конфликт.-Пассажир толкнул кондуктора. Женщина сильно ударилась головой. С ушибленной раной она была увезена в больницу. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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