2019-01-09T12:49:11+03:00
Спорт

В Перми состоится 55-километровый лыжный марафон

Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Мария АНАНОВА
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20 января на лыжной базе «Прикамье» (ул. Агрономическая, 23) пройдут уникальные спортивные соревнования «Iron Skier – IMS 2019».

Любителей спорта ждет настоящее испытание - четырехчасовой ультрамарафон на 55 км. Он пройдет в индивидуальном и командном зачете. Количество участников в команде – от двух до четырех человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, каждый финишировавший получит уникальную медаль. Победители в абсолютных категориях, а также в командных гонках будут награждены кубками и ценными подарками.

Ранее мы писали, что 67-летнюю альпинистку из Перми почти сутки искали в горах Южного Урала. Туристка отбилась от группы и заблудилась. 7 января группа отправилась на маршрут. В 17-00 они вернулись, но обнаружили, что одна из женщин пропала. Альпинисты сами попробовали разыскать 67-летнюю пермячку, но позже обратились к спасателям. Поиски осложнялись тем, что в горах была метель. Около четырех утра пермячку нашли сотрудники Златоустовского спасательного отряда.

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