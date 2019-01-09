В Перми состоится 55-километровый лыжный марафон
20 января на лыжной базе «Прикамье» (ул. Агрономическая, 23) пройдут уникальные спортивные соревнования «Iron Skier – IMS 2019».
Любителей спорта ждет настоящее испытание - четырехчасовой ультрамарафон на 55 км. Он пройдет в индивидуальном и командном зачете. Количество участников в команде – от двух до четырех человек.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, каждый финишировавший получит уникальную медаль. Победители в абсолютных категориях, а также в командных гонках будут награждены кубками и ценными подарками.
Ранее мы писали, что 67-летнюю альпинистку из Перми почти сутки искали в горах Южного Урала. Туристка отбилась от группы и заблудилась. 7 января группа отправилась на маршрут. В 17-00 они вернулись, но обнаружили, что одна из женщин пропала. Альпинисты сами попробовали разыскать 67-летнюю пермячку, но позже обратились к спасателям. Поиски осложнялись тем, что в горах была метель. Около четырех утра пермячку нашли сотрудники Златоустовского спасательного отряда.