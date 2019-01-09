67-летнюю альпинистку из Перми почти сутки искали в горах Южного Урала

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:07:45+03:00

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7 января в национальный парк «Таганай» приехала группа туристов из Перми, в состав которой входили 14 опытных альпинистов-ветеранов. Они прибыли, чтобы в рамках первого этапа первенства Перми совершить восхождение на Откликной гребень.

- 7 января группа отправилась на маршрут, - сообщили в пресс-службе «Таганая». - В 17-00 они вернулись, но обнаружили, что одна из женщин пропала. Выяснилось, что 67-летняя альпинистка в середине дня ушла в сторону Откликного гребня, затем повернула к приюту «Таганай», а дальше направилась к Круглице.

Альпинисты сами попробовали разыскать 67-летнюю пермячку, но позже обратились к спасателям. Поиски осложнялись тем, что в горах была метель. Около четырех утра пермячку нашли сотрудники Златоустовского спасательного отряда.

- Выжить в лесу потерявшейся женщине помогли альпинистские навыки, - добавили в пресс-службе. - Примерно в 18-00 она поняла, что заблудилась, батарейки в фонарике и аккумулятор в телефоне на тот момент были уже разряжены. Туристка вырыла яму в снегу и смогла развести костер с помощью зажигалки, которая была у нее с собой. Возле огня женщина и грелась всю ночь.