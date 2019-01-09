В Перми произошел пожар в Индустриальном районе

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:57:11+03:00

Изменить размер текста: A A

9 января около 12 часов пермяки увидели столбы черного дыма в микрорайоне Балатово. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС, горело производственное здание на ул. Качалова.

- Пожар был ликвидирован спустя полчаса, - сообщили в краевом МЧС. - Угрозы распространения огня на соседние здания нет, пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание началось внутри здания.

Тем временем, Прикамская Госавтоинспекция опубликовала печальную статистику дорожно-транспортных происшествий в новогодние каникулы. с 30 декабря по 8 января на дорогах региона произошло 74 ДТП, в которых 6 человек погибли и 128 получили травмы различной степени тяжести. Также в пресс-службе краевого ГИБДД отметили, что в 14 авариях пострадали 18 детей. В прошлом году было зарегистрировано 17 аварий с детьми, в которых один ребенок погиб и 17 получили травмы.