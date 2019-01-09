В Перми дольщик отсудил деньги за дефекты квартиры у застройщика

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:06:46+03:00

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В Перми дольщик получил квартиру и через некоторое время обнаружил в ней дефекты. Он обратился к застройщику с претензией. Стоимость ремонта была оценена почти в 160 тысяч рублей. Застройщик отказался выполнять требования дольщика и тогда пермяк обратился в суд.

Пермский районный суд посчитал, что ответственность за некачественное выполнение строительных работ должен нести застройщик. Он принял решение взыскать с ответчика стоимость ремонта в размере 159 761 рубль, неустойку в размере 63 904 рубля, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и штраф в размере 22 866 рублей. Пермский краевой суд оставил решение без изменения.

Ранее мы писали, что в Прикамье подвыпивший пассажир избил кондуктора за отсутствие сдачи. Женщина с ушибленной раной головы госпитализирована в больницу. Пассажир толкнул кондуктора. Женщина сильно ударилась головой. С ушибленной раной она была увезена в больницу. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции. Был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.