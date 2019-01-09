Пьяная пермячка ударила ножом в шею отца

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:49:40+03:00

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В Свердловском районе Перми 25-летняя девушка едва не убила своего отца во время застолья. 8 января родственники выпивали вместе. Молодая девушка взяла нож и ударила в шею отца. 48-летнего мужчину с проникающим ранением трахеи госпитализировали в больницу.

- 25-летнюю безработную девушку задержали и поместили в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тем временем, в Перми насмерть разбился мужчина, упав с четвертого этажа. Проверку проводят сотрудники следственного комитета. 7 января в Перми насмерть разбился мужчина. 40-летний пермяк выпал с четвертого этажа дома жилищного комплекса «Боровики». Прибывшие на место происшествия медики и полицейские констатировали смерть пострадавшего. Проверку проводят сотрудники следственного комитета, прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.