«Могла сесть в незнакомый автомобиль». В Прикамье разыскивают 29-летнюю девушку которая пропала еще 26 декабря

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:22:31+03:00

Мобильного телефона у девушки не было

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Родные и близкие разыскивают 29-летнюю Дарью Шерстобитову из села Уинское Пермского края. Девушка ушла из дома в ночь на 27 декабря и не вернулась.

В соцсетях близкие написали, что Дарья любит кататься на машинах и могла сесть в автомобиль и уехать в неизвестном направлении.

- Дарья Шерстобитова ушла из дома 26 декабря, заявление в полицию родные напислаи 31 декабря, - рассказали в краевой полиции. - Ведется розыск пропавшей девушки.

Приметы: рост около 162 см, среднего телосложения, волосы темно-русые в виде удлиненного каре, глаза серые.

У девушки есть особая примета: она ходит медленно, но при этом не хромает.

Была одета в темно-зеленую куртку с капюшоном, темно-синие трико с голубой полосой, черные ботинки, без шапки. Всем, кто располагает информацией о местонахождении Дарьи, просьба сообщить в полицию 02 (с сотового 102).