«Изрезали лезвием и ограбили». В Перми совершено нападение на водителя такси

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:40:03+03:00

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В соцсетях появилась информация о том, что на водителя такси в Перми было совершено дерзкое нападение. Трое сильно пьяных мужчин сильно ударили водителя по голове, накинули удавку из проволоки и начали полосовать лезвием. Забрали деньги и телефон. Мобильник затем выронили.

По сообщению водителя, на него напали мужчины 35-40 лет. Одеты в темные пуховики или куртки; двое в шапках, Одному таксис разбил лицо. Были сильно пьяные.

Заказ был через службу «Яндекс.такси» от Театра-театра до «Лукойловской» заправки около экстрим-парка, - отмечает таксист.

В полиции отметили, что сейчас ведется проверка информации, размещенной в социальных сетях.

Тем временем, в Пермском крае в Рождество сестра едва не убила брата. Родственники выпивали в доме в поселке Комарихинский Чусовского района. Затем они поругались. Женщина схватилась за нож и ударила в живот своему 39-летнему брату. Мужчину доставили в больницу, а его сестру в изолятор временного содержания.