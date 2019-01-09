Росавиация будет субсидировать девять авиамаршрутов из Перми

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:02:46+03:00

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Правительство РФ утвердило список 197 маршрутов, которые будут субсидироваться Росавиацией на 2019 год. Среди них - 9 рейсов из Перми.

Так, субсидии получат авиамаршруты до Новосибирска (авиакомпания «Сибирь»), Нижнего Новгорода (авиакомпания «Азимут»). Финансовые гарантии предоставлены рейсам авиакомпании «ЮВТ АЭРО» до Казани, Нижневартовска, Самары, Ноябрьска, Салехарда и Нового Уренгоя, а также в Сургут (ПАО «Ютэйр»). Некоторые из направлений будут субсидирлваны, в том числе и из бюджета Пермского края и региона, куда выполняется перелет.

Напомним, что пассажиропоток пермского аэропорта «Большое Савино» по итогам 2018 год достиг исторического максимума – 1,5 млн человек. Это на 13,5% больше, чем в 2017 году. По информации Министерства транспорта Пермского края, рост пассажиропотока, в частности, связан с увеличением авиационных направлений.