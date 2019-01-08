2019-01-08T17:59:56+03:00
Общество

9 января ледовый городок в Перми не будет работать

Сегодня кататься с горок можно до 23.30
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В пресс-службе администрации города сообщили, что 9 января ледовый городок будет закрыт на техническое обслуживание и восстановление объектов.

- Сегодня, 8 января, катаемся с горок в режиме новогодних каникул - до 23:30, - сказано в группе ледового городка ВКонтакте.

Привести ледовые скульптуры и горки планируется за один день. Ледовый городок возобновит свою работу 10 января с 12:00 до 22:00

Отметим, что 7 января в ледовом городе «Ветер с востока» состоялись рождественские гуляния. В 18 часов на здании Театра-Театра состоялся первый показ свето-проекционного шоу «Рождественское чудо», которое было создано с помощью технологии видеомэппинга.Для жителей и гостей Перми стоялось шесть показов шоу в течение вечера. Всего за день ледовый городок посетили примерно 30 тысяч человек.

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