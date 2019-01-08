В Прикамье УАЗик столкнулся с автобусом, погиб пассажир внедорожника

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:47:26+03:00

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Смертельная авария произошла 7 января в Усольском районе. Около 18.20 по автодороге Ощепково-Верхний Кондас двигался автомобиль УАЗ-390995-04. За рулем был 36-летний мужчина. На пятнадцатой километре трассы он превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автобусом ПАЗ.

- В результате ДТП погиб 66-летний пассажир автомобиля УАЗ, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД. - Амбулаторное лечение назначено двоим пассажирам автобуса. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, быть готовыми к внезапному появлению детей вблизи детских площадок и остановок общественного транспорта. Пешеходам во избежание несчастных случаев на дороге переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, а также использовать световозвращающие элементы особенно в темное время суток.

Напомним, что накануне в Прикамье из-за снежных заносов и гололеда водителей попросили не выезжать на трассы. По возможности откажитесь от поездок, если поехать все же придется, будьте предельно внимательными, строго соблюдайте скоростной режим, помните, что из-за гололеда резко увеличивается длина тормозного пути, обратились к прикамским водителям сотрудники краевого управления ГИБДД в соцсетях.