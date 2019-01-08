2019-01-08T17:33:02+03:00
Происшествия

Сотрудник ФСИН, пропавший в Березниках, найден живым

Родные забрали его домой
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсети
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Пропавший 3 января сотрудник женской колонии 20-летний Сергей М. найден живым.

- Всех благодарю кто помогал с поиском сына, - сообщила мама пропавшего молодого человека Татьяна. - Он был травмирован (спина и голова), сейчас забрали его домой. Всем спасибо

Житель Березников Сергей М. вечером 3 января встречался с друзьями. По предварительной информации, они посидели и разошлись. Но Сергей до дома не дошел. Известно, что в последний раз его видели в тот вечер около главпочтамта. Он работает кинологом в женской колонии, но на месте службы после исчезновения он не появлялся. В последний раз его видели вечером 3 января в районе березниковского Главпочтамта. Затем он перестал выходить на связь.

Ранее мы писали, что в Прикамье погибли мужчины, которые уехали кататься на снегоходах. Место происшествия обнаружено, там работают сотрудники следственного комитета.

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