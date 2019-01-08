Погода на январь в Пермском крае: к концу недели резко потеплеет

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:46:04+03:00

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До конца рабочей недели погода в Пермском крае сильно не изменится и будет колебаться от -10 до -18 градусов. 9 января в Перми днем ожидается до -9 градусов, по краю до -13. Только на севере края температура упадет ниже -20.

- Несколько холоднее будет в пятницу, 11 января, -рассказал нам кандидат географических наук, инженер ГИС Центра ПГНИУ. – В ночь на 12 января температура воздуха может опуститься до 18 градусов, а по северу края чуть ниже. Никаких аномальных холодов не будет. Напротив, с вечера 12 января начнется резкое потепление. Температура воздуха повысится до -1 градуса на юге края и до -5 в Перми.

По прогнозам синоптиков, потепление продлится до 15 января. В этот период возможны оттепели и снегопады.

Такая погода для Пермского края в середине января нехарактерна. Два года назад в это время в Прикамье стояли тридцатиградусные морозы.