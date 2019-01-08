2019-01-08T16:19:48+03:00
Происшествия

Водоснабжение в пермском микрорайоне Гайва восстановлено

Без воды оставались около 200 домов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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8 января около 14.00 сотрудники компании «НОВОГОР-Прикамье» устранили повреждение на магистральном водоводе по ул. Кабельщиков.

- Насосная станция «Северная» запущена в работу и водоснабжение микрорайона Гайва восстановлено, - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, утром из-за аварии на водоводе по улице Кабельщиков временно приостановили подачу воды. Без воды на время остались более 200 домов по улицам: Барнаульская, Бирская, Васнецова, Вильямса, Гайвинская, Графтио, Гремячинский лог, Грибоедова, Дубровский 1-й, Дубровский 2-й, Звенигородская, Кабельщиков, Карбышева, Коспашская, Луговского, Маршала Толбухина, Мелитопольская, Никитина, Писарева, Пулковская, Репина, Усадебная, Янаульская.

В районе был организован подвоз воды автоцистернами.

Ранее мы писали, что пассажиры авиарейса из Перми в Москву, прождавшие 11 часов, улетят в столицу другим самолетом. Рейс СУ 1395 авиакомпании «Аэрофлот» Пермь-Москва должен был вылететь в Москву в 8.30 утра. Пассажиры прошли регистрацию и сели в самолет. Но борт не взлетел из-за технической неисправности.

Сначала рейс перенесли на 18.30, затем на 21:45. Но потом авиакомпанией «Аэрофлот» было принято решение о пересадке пассажиров на другой рейс – СУ 1769. Посадка уже началась, вылет назначен на 19.30, сообщили в пермском аэропорту.

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