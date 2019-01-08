Пассажиры авиарейса из Перми в Москву, прождавшие 11 часов, улетят в столицу другим самолетом

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:03:56+03:00

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Рейс СУ 1395 авиакомпании «Аэрофлот» Пермь-Москва должен был вылететь в Москву в 8.30 утра. Пассажиры прошли регистрацию и сели в самолет. Но борт не взлетел из-за технической неисправности.

Сначала рейс перенесли на 18.30, затем на 21:45. Но потом авиакомпанией «Аэрофлот» было принято решение о пересадке пассажиров на другой рейс – СУ 1769. Посадка уже началась, вылет назначен на 19.30, сообщили в пермском аэропорту.

В авиакомпании «Аэрофлот» отказались сообщить, сколько пассажиров утреннего самолета вылетят на этом рейсе.

Ранее мы писали, что в пермском аэропорту подвели итоги за год и рассказали о планах на ближайшее будущее. - 1,5 миллиона авиапассажиров - это исторический рекорд воздушной гавани Прикамья, - отметили в аэропорту. - Ранее показатель максимального годового пассажиропотока составлял 1,3 миллиона человек - по итогам 2017 года.