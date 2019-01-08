В Прикамье погибли мужчины, которые уехали кататься на снегоходах

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:49:57+03:00

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Днем 7 января, в Добрянском районе пропали двое мужчин - 39-летний Денис К. и 30-летний Сергей О. Они уехали кататься на снегоходах и не вернулись.

Мужчины выехали из деревни Кулигино, где жил Денис. Сергей приехал в гости к нему на праздники. Они позвали с собой соседа, но он так их не смог найти. Родственники пытались дозвониться мужчинам, но безуспешно.

К сожалению, мужчины утонули. Место происшествия уже обнаружено. Там работают сотрудники следственного комитета.

Ранее мы писали, что пропавшая несколько дней назад 48-летняя пермячка вернулась домой. Она не говорит, где была все это время. 48-летняя Татьяна Б. приехала из Гайнского района в Пермь, чтобы встретить Новый год с родственниками. Вечером 2 января женщина вышла из дома и пропала. Родственники пытались найти ее сами, но потом обратились в полицию. В соцсетях родные Татьяны распространили ориентировки. Дочь женщины испугалась, потому что Татьяна плохо знает город.