2019-01-08T10:51:56+03:00
Происшествия

В Перми насмерть разбился мужчина, упав с четвертого этажа

Проверку проводят сотрудники следственного комитета
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

7 января в Перми насмерть разбился мужчина. 40-летний пермяк выпал с четвертого этажа дома жилищного комплекса «Боровики». Прибывшие на место происшествия медики и полицейские констатировали смерть пострадавшего.

- Проверку проводят сотрудники следственного комитета, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Тем временем, как мы писали ранее, с начала года в Прикамье в авариях пострадали 8 детей. Пятерым из них не было и 16 лет. На дорогах Прикамья за первые пять дней 2019 года зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в авариях погиб один человек и 47 получили различные ранения. В трех случаях ДТП произошли по вине пьяных водителей. Сотрудники госавтоинспекции задержали 243 нетрезвых за рулем, двадцать из попались в пьяном виде повторно. Всего с 1 по 6 января в Пермского крае зарегистрировано 6,5 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми на Парковом столкнулись две иномарки, пострадала женщина
В Прикамье женщина ранила брата ножом в живот
В 2018 году в Перми произошло более 1400 ДТП
В Прикамье разыскивают сотрудника ФСИН, который работает кинологом в женской колонии
Международный аэропорт «Пермь» обслужил за год 1,5 миллиона пассажиров
С начала года в Прикамье в авариях пострадали 8 детей
В Прикамье из-за снежных заносов и гололеда водителей попросили не выезжать на трассы
В Прикамье госавтоинспекторы поблагодарили автолюбителей за рождественский флешмоб
В Перми задержали вооруженных грабителей, которые вчера напали у ночного клуба на пермяка
«От австралийских овчарок до чихуахуа». В Перми пройдет международная «всепородная» выставка собак
В Перми в массовом ДТП травмированы три человека, в том числе ребенок
В Прикамье открыли третью ледовую переправу
В Фестивальном доме Перми установили автомат с играми 90-ых
Пермячка, которая врезалась на "ватрушке" в дерево, скончалась в больнице
В Прикамье в аварии погиб мужчина и пострадал ребенок
В Перми столкнулись автомобиль ППС и "Яндекс.Такси"