В Перми насмерть разбился мужчина, упав с четвертого этажа

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:51:56+03:00

Изменить размер текста: A A

7 января в Перми насмерть разбился мужчина. 40-летний пермяк выпал с четвертого этажа дома жилищного комплекса «Боровики». Прибывшие на место происшествия медики и полицейские констатировали смерть пострадавшего.

- Проверку проводят сотрудники следственного комитета, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Тем временем, как мы писали ранее, с начала года в Прикамье в авариях пострадали 8 детей. Пятерым из них не было и 16 лет. На дорогах Прикамья за первые пять дней 2019 года зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия, в авариях погиб один человек и 47 получили различные ранения. В трех случаях ДТП произошли по вине пьяных водителей. Сотрудники госавтоинспекции задержали 243 нетрезвых за рулем, двадцать из попались в пьяном виде повторно. Всего с 1 по 6 января в Пермского крае зарегистрировано 6,5 тысяч нарушений правил дорожного движения.