2019-01-08T10:19:05+03:00
Происшествия

В Перми на Парковом столкнулись две иномарки, пострадала женщина

Водитель «Skoda Rapid» не пропустил «Porsche Cayenne»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Авария произошла накануне, 7 января, около шести вечера на проспекте Парковый. 60-летний водитель автомобиля «Skoda Rapid» ехал со стороны ул. Куфонина в направлении ул. Желябова.

- По предварительной информации, на перекрестке с улицей Желябова при повороте налево водитель не предоставил преимущество автомобилю «Porsche Cayenne», который двигался во встречном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате ДТП пострадала 58-летняя женщина – пассажир «Skoda Rapid». По факту ДТП проводится проверка устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Перми в массовой аварии пострадали два ребенка и пять взрослых. 6 января на Бродовском тракте в вечерней темноте 44-летний водитель выехал на встречную полосу, не заметив идущую навстречу иномарку, за рулем которой сидела 33-летняя водительница. Ее автомобиль отбросило еще на одну машину. В итоге «скорые» увезли двоих детей и пятерых взрослых.

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