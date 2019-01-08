В Прикамье женщина ранила брата ножом в живот

8 Янв. 2019 2019-01-08T09:59:39+03:00

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В Пермском крае в Рождество сестра едва не убила брата. Родственники выпивали в доме в поселке Комарихинский Чусовского района. Затем они поругались. Женщина схватилась за нож и ударила в живот своему 39-летнему брату. Мужчину доставили в больницу, а его сестру в изолятор временного содержания.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Ранее мы писали, что в Перми задержали вооруженных грабителей, которые напали у ночного клуба на пермяка. 6 января около 6 утра вчера у ночного клуба на улице Стахановская в Индустриальном районе Перми на пермяка напали два грабителя. Угрожая ножом, они забрали у него смартфон. Потерпевший подробно описал приметы налетчиков. Благодаря ориентировкам их задержали по «горячим следам» сотрудники ДПС и бойцы Росгвардии. Одному из задержанных 24 года, другому 30 лет, они оба судимы и в прошлом году освободились из мест заключения.