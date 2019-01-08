2019-01-08T07:49:50+03:00
Происшествия

В 2018 году в Перми произошло более 1400 ДТП

Самым аварийным днем стала пятница
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В пермской Госавтоинспекции подвели итоги аварийности за 2018 год. По данным ГИБДД, в прошлом году произошло 1463 ДТП. Это меньше, чем в 2017 году на 13, 5%. Также уменьшилось число пострадавших - на 15% и число погибших – на 26, 8%. В больницы города были доставлены 1768 человек.

По статистике, самым аварийным днем недели стала пятница. Большинство аварий произошло с 17 до 19 часов, когда пермяки возвращались с работы или учебы.

Тем временем, в Госавтоинспекции также предупредили, что на территории Пермского края ухудшились погодные условия. По прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 градусов. При осадках местами ухудшение видимости до 300-500 м. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица.Водителей просят отказаться по возможности от поездок.

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