2019-01-07T15:33:17+03:00
Общество

Международный аэропорт «Пермь» обслужил за год 1,5 миллиона пассажиров

Пассажиропоток в нем увеличился на 13,5 процента
Андрей МАТЛИН
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Пермский аэропорт побил исторический рекорд.Пермский аэропорт побил исторический рекорд.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В пермском аэропорту подвели итоги за год и рассказали о планах на ближайшее будущее.

- 1,5 миллиона авиапассажиров - это исторический рекорд воздушной гавани Прикамья, - отметили в аэропорту. - Ранее показатель максимального годового пассажиропотока составлял 1,3 миллиона человек - по итогам 2017 года. Таким образом, рост объема перевозок «Большого Савино» по сравнению с прошлым годом составил 13,5 процента. При этом 2018-й стал годом новинок и знаковых событий для Международного аэропорта «Пермь».

В частности, маршрутную сеть аэропорта пополнили 6 направлений: Тбилиси и Батуми – международные; Калининград, Минеральные Воды, Когалым и Нижний Новгород – внутренние. В зоне международных вылетов начал работу магазин duty free. Открыт второй регулярный рейс в Санкт-Петербург, а также увеличена частота рейсов до Москвы.

Росавиация на днях опубликовала список субсидируемых в 2019 году маршрутов. Среди них – девять направлений из пермского аэропорта.

- Большинство субсидируемых рейсов выполнит авиакомпания «ЮВТ АЭРО», - объяснили в аэропорту. - Речь идет о полетах из Перми в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Самару и Сургут. S7 Airlines (ПАО «Авиакомпания «Сибирь») планирует выполнять субсидируемые рейсы из Перми в Новосибирск. Авиакомпания «Азимут» намерена летать из Перми в Нижний Новгород.

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