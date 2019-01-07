В Прикамье из-за снежных заносов и гололеда водителей попросили не выезжать на трассы

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:29:09+03:00

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- По возможности откажитесь от поездок, если поехать все же придется, будьте предельно внимательными, строго соблюдайте скоростной режим, помните, что из-за гололеда резко увеличивается длина тормозного пути, - обратились к прикамским водителям сотрудники краевого управления ГИБДД в соцсетях. – При переходе дороги также нужно быть очень внимательными.

Прикамские автоинспекторы, ссылаясь на прогнозы синоптиков, предполагают заметное ухудшение обстановки на автотрассах региона.

- Сегодня на территории Пермского края осложнились погодные условия, наблюдается обильный снег, гололед, метель переметает дороги, - предупреждают автоинспекторы. - . По прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается понижение температуры воздуха до -15 градусов. Во время снегопадов видимость на трассах будет снижаться до 300-500 метров, на дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица.