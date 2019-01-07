В Прикамье госавтоинспекторы поблагодарили автолюбителей за рождественский флешмоб

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:03:31+03:00

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Сотрудники краевого управления ГИБДД публично поблагодарили кунгурских водителей за флешмоб – 4 января они поставили свои автомобили с зажженными фарами, изобразив новогоднюю елку.

В соцсетях, в частности, в группе «СВИП Кунгур» ВКонтакте, после этого в комментариях посетители интересовались, как к этой инициативе отнесутся автоинспекторы.

Как выяснилось, - отнеслись положительно.

- Кунгурские активные автомобилисты очень здорово поздравили жителей города с новогодними праздниками и Рождеством, - написали они на официальном сайте ГУ МВД по Пермскому краю. - На площадке за городом 49 машин выстроились в форму новогодней ели. Автомобилисты призвали всех жителей Прикамья бескорыстно оказывать взаимную помощь на дорогах, а это очень правильно, взаимовыручка особенно необходима в зимний период.