«От австралийских овчарок до чихуахуа». В Перми пройдет международная «всепородная» выставка собак

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:03:06+03:00

Ну разве он не прекрасен? Фото: "Пермская ярмарка".

На ней будут работать эксперты из разных стран

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Интернациональная выставка собак всех пород (CACIB) «Огни Прикамья — 2019» пройдет на площадке «Пермской ярмарки» 2-3 февраля.

Ожидается, что четвероногими участниками этой выставки станут собаки самых разнообразных пород: австралийские овчарки, мареммо-абруцкие овчарки, длинношёрстные колли, шелти, итальянские кане-корсо, рассел-терьеры, йоркширские терьеры, фокстерьеры, американские акиты, аляскинские маламуты, самоедские собаки, сибирские хаски, американские кокер-спаниели, мопсы, папийоны и фалены, чихуахуа.

Судить соревнования приедут международные эксперты из Франции, Италии, Польши, Хорватии, с Кипра.

- Международная выставка собак — крупнейшая площадка в Прикамье, на которой участники могут продемонстрировать достижения своих питомцев, а посетители — выбрать четвероногого друга по душе, - отмечают организаторы. – В экспозиции будут участвовать собаки множества пород – от австралийских овчарок до чихуахуа. На проекте также будут представлены корма, товары для содержания животных и ухода за ними, одежда и аксессуары, услуги ветеринарных клиник и лабораторий.

В дни проведения выставки 2 и 3 февраля «Пермская ярмарка» на Шоссе Космонавтов, 59 будет работать с 10.00 до 19.00.