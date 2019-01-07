2019-01-07T08:20:24+03:00
Происшествия

В Перми в массовом ДТП травмированы три человека, в том числе ребенок

На Новобродовском тракте столкнулись три автомобиля
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло вчера вечером в Перми на Новобродовском тракте.

- ДТП произошло на улице Ландышевой, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю. - На Новобродовском тракте столкнулись автомобили «Рено», «Лада» и «Мазда». В результате аварии травмы получили три человека, в том числе ребенок.

По предварительным данным, массовое ДТП случилось из-за того, что один из автомобилей выехал на полосу встречного движения. Как сообщили в госавтоинспекции, причины аварии сейчас устанавливаются.

Как мы уже писали, днем 6 января на 109 километре трассы Пермь-Екатеринбург произошла авария, в результате которой погиб мужчина и пострадал ребенок - на дороге столкнулись автомобили «Чери» и «Мицубиси».. Водитель «Чери» погиб на месте, а во второй иномарке пострадал 13-летний пассажир. Ранее в ГИБДД сообщали о том, что за 5 дней нового года на дорогах Пермского края зарегистрировано 32 аварии.

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