2019-01-07T07:46:07+03:00
Общество

В Прикамье открыли третью ледовую переправу

На всех других выезд на лед пока запрещен [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Толщина льда в районе Насадки достигла 35 сантиметров. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.Толщина льда в районе Насадки достигла 35 сантиметров. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
Изменить размер текста:

Зимняя погода с оттепелями привела к тому, что многие ледовые переправы до сих пор не работают. Сотрудники МЧС сообщили о том, что открылась третья ледовая переправа – в Кунгурском районе.

- Сейчас в Пермском крае допущены к эксплуатации три ледовые переправы – в Соликамском районе возле поселка Тюлькино, в Оханском районе между городом Оханск и поселком Юго-Камский и на реке Сылва в Кунгурском районе между населенными пунктами Мостовая и Насадка, - сообщил начальник отдела ГИМС ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Гониченко. – Во всех других местах на водоемах края выезд на лед на автотранспорте запрещается. Мы также напоминаем родителям, что нельзя детей отпускать одних кататься на льду на речках и прудах.

Мы также писали о том, что в Прикамье несколько человек получили травмы, катаясь с горок на тюбинге. Праздничные покатушки закончились для них вызовом «скорой».

В Прикамье открыли третью ледовую переправу. Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю. .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«От австралийских овчарок до чихуахуа». В Перми пройдет международная «всепородная» выставка собак
В Перми в массовом ДТП травмированы три человека, в том числе ребенок
В Фестивальном доме Перми установили автомат с играми 90-ых
Пермячка, которая врезалась на "ватрушке" в дерево, скончалась в больнице
В Прикамье в аварии погиб мужчина и пострадал ребенок
В Перми столкнулись автомобиль ППС и "Яндекс.Такси"
"Мама нашлась!". Пропавшая несколько дней назад 48-летняя пермячка вернулась домой
Где и во сколько в Перми пройдут рождественские богослужения 2019
В Рождество в церквях Пермского края будут дежурить 380 сотрудников МЧС
В Перми автомобиль сбил 35-летнего пешехода
ГИБДД: за два дня на дорогах Перми выявлено 9 неисправных автобусов
ДТП на Восточном обходе Перми: погибла пассажирка, трое детей получили травмы
Пермский край стал одним из лидеров по угону автомобилей
Световое шоу «Рождественское чудо» покажут в главном ледовом городке Перми
Ушел в неизвестном направлении: в Прикамье сутки искали 13-летнего мальчика
В Перми третьи сутки ищут 48-летнюю женщину
Сломаны ребра, разорвано легкое: в Перми сын зверски избил мать
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае
В минтрансе рассказали, что проблему с пробками на Чусовском мосту решат к 7 января
В полиции рассказали, как в каникулы можно поставить автомобиль на учет или получить водительское удостоверение
Куда жаловаться пермякам, если со двора не вывозят мусор
В Прикамье водитель УАЗ Патриот сбил 8-летнего мальчика
В Перми осудили водителя пассажирского автобуса, который сбил насмерть женщину на остановке
На выезде из Перми после ремонта Чусовского моста который день скапливаются пробки
В Прикамье в соцсетях обсуждают поступок парня, который на улице города разделся догола
Автоинспекторы Свердловской области спасли пассажиров автобуса, которые ехали из Екатеринбурга в Пермь