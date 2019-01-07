В Прикамье открыли третью ледовую переправу

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:46:07+03:00

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Зимняя погода с оттепелями привела к тому, что многие ледовые переправы до сих пор не работают. Сотрудники МЧС сообщили о том, что открылась третья ледовая переправа – в Кунгурском районе.

- Сейчас в Пермском крае допущены к эксплуатации три ледовые переправы – в Соликамском районе возле поселка Тюлькино, в Оханском районе между городом Оханск и поселком Юго-Камский и на реке Сылва в Кунгурском районе между населенными пунктами Мостовая и Насадка, - сообщил начальник отдела ГИМС ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Гониченко. – Во всех других местах на водоемах края выезд на лед на автотранспорте запрещается. Мы также напоминаем родителям, что нельзя детей отпускать одних кататься на льду на речках и прудах.

Мы также писали о том, что в Прикамье несколько человек получили травмы, катаясь с горок на тюбинге. Праздничные покатушки закончились для них вызовом «скорой».