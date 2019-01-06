В Фестивальном доме Перми установили автомат с играми 90-ых
В Фестивальном доме появился аркадный автомат с классическими играми. Там есть и
Super Mario Bros, и Contra, а также Battletoads, Space Invaders, Pacman. Любой желающий может поиграть на автомате - услуга предоставляется бесплатно.
В социальных сетях пермяки уже пишут о том, что "детей невозможно оторвать от автомата".
Кстати, в четверг, 10 января, в 19-00 в Сказариуме состоится концерт группы "НиНа".
- Помимо кавер-версий в нестандартном исполнении, вас ждут и авторские песни, - сказано в группе Фестивального дома. - Вечер обещает быть теплым и веселым. Ждем вас с отличным настроением и желанием подпевать изо всех сил! Вход свободный.
А вечером 13 января в 18.00 в Сказариуме пройдет музыкальный вечер "А снег идет...".
Исполнители - солисты Пермского академического театра оперы и балета.