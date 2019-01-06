2019-01-06T19:54:29+03:00
Общество

В Фестивальном доме Перми установили автомат с играми 90-ых

Играть на нем можно бесплатно
Елена КОНОВА
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Фото из группы Фестивальный дом в ПермиФото из группы Фестивальный дом в Перми
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В Фестивальном доме появился аркадный автомат с классическими играми. Там есть и

Super Mario Bros, и Contra, а также Battletoads, Space Invaders, Pacman. Любой желающий может поиграть на автомате - услуга предоставляется бесплатно.

В социальных сетях пермяки уже пишут о том, что "детей невозможно оторвать от автомата".

Кстати, в четверг, 10 января, в 19-00 в Сказариуме состоится концерт группы "НиНа".

- Помимо кавер-версий в нестандартном исполнении, вас ждут и авторские песни, - сказано в группе Фестивального дома. - Вечер обещает быть теплым и веселым. Ждем вас с отличным настроением и желанием подпевать изо всех сил! Вход свободный.

А вечером 13 января в 18.00 в Сказариуме пройдет музыкальный вечер "А снег идет...".

Исполнители - солисты Пермского академического театра оперы и балета.

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