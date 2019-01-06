2019-01-06T16:22:05+03:00
Происшествия

Пермячка, которая врезалась на "ватрушке" в дерево, скончалась в больнице

У нее был перелом свода и основания черепа
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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37-летняя пермячка, которая 3 января врезалась на "ватрушке" в дерево в лесу, скончалась больнице.

Напомним, ЧП случилось около четырех дня в Балатовском лесу - в дерево врезались "ватрушки" с женщиной и 7-летним ребенком.

- Прямо из леса мою сестру увезли на «скорой» в больницу. Ее прооперировали, она находится в реанимации, состояние очень тяжелое, - рассказал нам тогда брат пострадавшей Сергей.

Ребенок, как и женщина, получил закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы мозга. А пермячка, к тому же, получила перелом свода и основания черепа. Они без сознания находились в нейрохирургическом отделении на искусственной вентиляции легких.

Как нам сообщили в пресс-службе минздрава, 6 ноября женщина скончалась в больнице. Врачи боролись за ее жизнь несколько дней.

- Пострадавший ребенок все еще в тяжелом состоянии, но есть улучшения, - добавили в ведомстве.

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