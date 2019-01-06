2019-01-06T14:35:16+03:00
Происшествия

В Прикамье в аварии погиб мужчина и пострадал ребенок

Салон автомобиля Сhery, который столкнулся с иномаркой, почти полностью смяло
Елена КОНОВА
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Фото из паблика Дорожная безопасность Пермский крайФото из паблика Дорожная безопасность Пермский край
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Днем 6 января на 109 километре трассы Пермь-Екатеринбург произошла авария. Как сообщили в пресс-службе, на дороге столкнулись автомобили Сhery и Mitsubishi Pajero. В результате аварии водитель Сhery погиб на месте, а во второй иномарке пострадал 13-летний пассажир. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее в ГИБДД сообщали о том, что за 5 дней нового года на дорогах Пермского края зарегистрировано 32 аварии. Так, вечером 5 января по трассе Нытва - Кудымкар двигался автомобиль "Хендай". Водитель, по предварительной информации, превысил скорость и съехал в правый кювет. Затем автомобиль опрокинулся. В результате ДТП водитель иномарки получил ушибы, а пассажир - 11-месячная девочка - госпитализирована в больницу. Она находилась на руках матери, хотя в машине было детское автокресло.

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