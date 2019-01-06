2019-01-06T12:58:56+03:00
Происшествия

В Перми столкнулись автомобиль ППС и "Яндекс.Такси"

Пострадавших в ДТП нет
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"Фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"
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Вечером 5 января возле дома по улице Пожарского автомобиль УАЗ патрульно-постовой службы столкнулся с автомобилем "Яндекс.Такси". Как сообщили в пресс-службе полиции, пострадавших в аварии нет.

- В результате ДТП машины получили механические повреждения, -добавили в ведомстве. - По результатам медицинского освидетельствования водитель УАЗ трезв. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что днем 4 января на 73-м километре автодороги "Пермь - Березники"столкнулись две иномарки - Chevrolet Lacetti и Subaru Forester. В результате аварии пострадали три человека. Как уточнили в полиции, обоим водителям была оказана разовая медицинская помощь, пассажирка Chevrolet доставлена в больницу с различными травмами. На месте аварии образовалась большая пробка. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.

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