"Мама нашлась!". Пропавшая несколько дней назад 48-летняя пермячка вернулась домой

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:28:40+03:00

Она не говорит, где была все это время

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48-летняя Татьяна Б. приехала из Гайнского района в Пермь, чтобы встретить Новый год с родственниками. Вечером 2 января женщина вышла из дома и пропала. Родственники пытались найти ее сами, но потом обратились в полицию. В соцсетях родные Татьяны распространили ориентировки. Дочь женщины испугалась, потому что Татьяна плохо знает город.

Как выяснилось, 5 января Татьяна нашлась.

- Она не говорит, где была все это время, - написала в соцсетях ее дочь.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае родные и полиция разыскивают 40-летнюю Ольгу Сергеевну Крапивину. Она проживала в селе Плеханова Кунгурского района. В последний раз ее видели 1 января в 6 утра. Потом она пропала. Ольга Сергеевна была одета в красную куртку и красные сапоги. Всех, кто видел пропавшую или знает, где она находится, родные просят позвонить по номеру 8-952-658-25-96.