Где и во сколько в Перми пройдут рождественские богослужения 2019

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:25:45+03:00

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6 января в 17.00 в храмах, соборах и церквях Пермского края начнутся праздничные вечерние богослужения. А в полночь начнется праздничная Божественная литургия. Также в некоторых храмах богослужения пройдут еще и в 9 утра 7 января.

В Перми богослужения пройдут в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми (Слудская церковь) на Монастырской, 93, Вознесенской церкви (Борчанинова, 11), Свято-Троицком мужском монастыре (Висимская, 4), храме святого великомученника Георгия Победоносца (25 Октября, 105А), а также в других храмах Пермской епархии.

Напомним, что в Рождество в церквях Пермского края будут дежурить 380 сотрудников МЧС. В связи с этим в ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности при посещении церквей и храмов. Надо быть осторожным при зажигании свечей и крепко подвязывать платки на голове, чтобы волосы не попали в огонь.