2019-01-06T10:45:16+03:00
Общество

В Рождество в церквях Пермского края будут дежурить 380 сотрудников МЧС

В ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В ночь на Рождество в 164 церквях Пермского края будут дежурить 380 сотрудников МЧС. В связи с этим пресс-служба МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности при посещении церквей и храмов:

- будьте осторожны при зажигании свечей;

- под свечой держите кусок картона, чтобы горячий воск не попал на кожу;

- необходимо подвязывать крепко платки и убирать волосы, уменьшая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;

- следите за детьми;

- в случае загорания одежды необходимо быстро скинуть ее, потушить огнетушителями или накрыть плотным материалом;

- путей эвакуации обязательно должно быть несколько, а все двери на выход - открыты.

Если вдруг в церкви сработает пожарная сигнализация, то необходимо быстро покинуть молельный зал, не паникуя и не создавая давку. В МЧС заметили, что пожары проходят из-за нарушения элементарных правил. Например, пермяк может зажечь свечу и выйти из комнаты на несколько минут, но как раз в это время может начаться пожар.

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