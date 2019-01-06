В Перми автомобиль сбил 35-летнего пешехода

6 Янв. 2019 2019-01-06T08:40:38+03:00

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Вечером 5 января на территории Индустриального района произошла авария. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Оверятской по Шоссе Космонатов двигался автомобиль "Лада", за рулем которого находился 58-летний мужчина.

- По предварительной информации, напротив дома № 23 он допустил наезд на 35-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте вблизи пешеходного перехода, - добавили в пресс-службе. - В результате пешеход получил травмы. Его отвезли в больницу медики "скорой помощи". По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что 5 января 27-летняя женщина ехала на автомобиле Lada Priora по Восточному обходу Перми. В ее автомобиле находилось трое детей, а также 51-летняя женщина. Водитель не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Toyota Highlander. Пассажирка машины Lada Priora погибла на месте.