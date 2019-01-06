ГИБДД: за два дня на дорогах Перми выявлено 9 неисправных автобусов

6 Янв. 2019 2019-01-06T08:17:52+03:00

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4 и 5 января сотрудники отделения технического надзора отдела ГИБДД проверяли общественный транспорт. Всего за два дня стражи порядка остановили более 40 автобусов.

- По результатам проверок 11 водителей привлечено к административной ответственности, в том числе 9 - за управление транспортными средствами с технической неисправностью, один - за непредоставление преимущества в движении пешеходам и еще один водитель не имел при себе путевого листа, - рассказали в ГИБДД. - Такжетк административной ответственности привлечено 4 должностных лица за выпуск на линию транспортных средств с техническими неисправностями.

Как уточнили в ГИБДД, каждый автобус перед выходом на линию должен быть проверен на техническое состояние.

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