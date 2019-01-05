ДТП на Восточном обходе Перми: погибла пассажирка, трое детей получили травмы

5 Янв. 2019 2019-01-05T19:39:57+03:00

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Днем в субботу, 5 января 27-летняя женщина ехала на автомобиле Lada Priora по Восточному обходу Перми в направлении улицы Цимлянская. В ее автомобиле находилось трое детей - в возрасте двух, десяти и одиннадцати лет, а также 51-летняя женщина. Около 16.40 на скользкой дороге водитель «Лады» не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения. В это время там ехал автомобиль Toyota Highlander под управлением 34-летней женщины.

На скорости автомобили столкнулись друг с другом. От сильного удара пассажирка Lada Priora погибла на месте.

- Травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также юные пассажиры автомобиля Lada Priora, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Пермскому краю. - Все дети были пристегнуты, самый младший находился в детском кресле, что, безусловно, снизило тяжесть последствий от ДТП. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.