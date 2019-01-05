Световое шоу «Рождественское чудо» покажут в главном ледовом городке Перми
Вечером 7 января на территории ледового городка покажут световое шоу «Рождественское чудо». Его будут проецировать на здание Театра-Театра, перед которым выстроен городок. Само же здание театра с помощью трехмерной компьютерной анимации и видеосъемки с настоящими актерами превратят в большой магазин игрушек.
Рождественская сказка, которую покажут во время шоу, будет состоять из нескольких частей, объединенных единой сюжетной линией.
- Это история любви, рассказывающая о том, что в каждом из взрослых по-прежнему есть маленький ребенок, и что в этот день с теми, кто верит в них, происходят чудеса, - рассказали в городской администрации. - Специально написанная для шоу музыка в стиле неоклассицизма вместе с динамическими световыми решениями поддержат драматургию действия.
Посмотреть видеошоу можно совершенно бесплатно. Показы состоятся несколько раз в течение вечера - в 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 и в 21.30.