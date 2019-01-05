2019-01-05T12:15:48+03:00
Происшествия

Ушел в неизвестном направлении: в Прикамье сутки искали 13-летнего мальчика

Андрей ушел из дома в Губахе и пропал
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: СОЦСЕТИ
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Вечером 3 января в Губахе 13-летний Андрей ушел из дома и к ночи не вернулся. Родители обзвонили всех знакомых, потом разместили объявление в соцсетях: «Пропал ребенок! Ушел в неизвестном направлении». Утром 4 января они подали заявление в полицию о пропаже ребенка.

В тот же день мальчика нашли.

- Школьник был найден через несколько часов после обращения в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Его обнаружили сотрудники полиции и передали родителям.

Где находился мальчик около суток, пока неизвестно

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропала 48-летняя Татьяна Белькова, приехавшая к родным из Гайнского района. Ее поиски ведутся третьи сутки. Родственники считают, что женщина могла заблудиться в незнакомом городе. Заявление в полицию они написали через два дня после исчезновения Татьяны.

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