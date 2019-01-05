Ушел в неизвестном направлении: в Прикамье сутки искали 13-летнего мальчика
Вечером 3 января в Губахе 13-летний Андрей ушел из дома и к ночи не вернулся. Родители обзвонили всех знакомых, потом разместили объявление в соцсетях: «Пропал ребенок! Ушел в неизвестном направлении». Утром 4 января они подали заявление в полицию о пропаже ребенка.
В тот же день мальчика нашли.
- Школьник был найден через несколько часов после обращения в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Его обнаружили сотрудники полиции и передали родителям.
Где находился мальчик около суток, пока неизвестно
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропала 48-летняя Татьяна Белькова, приехавшая к родным из Гайнского района. Ее поиски ведутся третьи сутки. Родственники считают, что женщина могла заблудиться в незнакомом городе. Заявление в полицию они написали через два дня после исчезновения Татьяны.