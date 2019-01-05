2019-01-05T08:58:27+03:00
Происшествия

В Перми третьи сутки ищут 48-летнюю женщину

Она приехала из Гайнского района
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: СОЦСЕТИ
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48-летняя Татьяна Белькова приехала в Пермь из деревни Гайнского района, чтобы встретить Новый год с родственниками: ее дочь с семьей живет в доме на улице Мильчакова. Вечером 2 января Татьяна вышла из дома в магазин и пропала. Два дня родственники пытались найти женщину самостоятельно, а потом обратились в полицию.

- Мама плохо знает город, она могла просто заблудиться, - считает дочь Татьяны. – У нее здесь и знакомых-то нет.

- Заявление о пропаже женщины поступило 4 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – Ведутся поиски.

Приметы Татьяны Бельковой: 48 лет, была одета в темно-серый пуховик с капюшоном, отороченным мехом, на голове серо-малиновая вязаная шапка.

Если вы видели эту женщину, обратитесь к ее родственникам по телефонам: 8-951-95-87-383, 8-902-47-95-217 или в полицию по номеру 02.

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