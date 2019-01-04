Три человека пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:43:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась днем 4 января на 73-м километре автодороги "Пермь - Березники", это Добрянский район. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло в 12.30, столкнулись две иномарки - Chevrolet Lacetti и Subaru Forester.

Пострадали три человека. Как уточнили в полиции, обоим водителям была оказана амбулаторная помощь, пассажирка Chevrolet доставлена в больницу с различными травмами.

На месте аварии образовалась пробка, здесь работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщили в ГИБДД, с начала года только в Перми зарегистрировано два наезда на пешеходов, два столкновения и два наезда на препятствие. Травмы получили девять человек.

- Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также выполнять распоряжения сотрудников дорожно-патрульной службы, - напоминают в ведомстве.