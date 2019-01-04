Три человека пострадали в ДТП на трассе в Пермском крае
Авария случилась днем 4 января на 73-м километре автодороги "Пермь - Березники", это Добрянский район. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло в 12.30, столкнулись две иномарки - Chevrolet Lacetti и Subaru Forester.
Пострадали три человека. Как уточнили в полиции, обоим водителям была оказана амбулаторная помощь, пассажирка Chevrolet доставлена в больницу с различными травмами.
На месте аварии образовалась пробка, здесь работают сотрудники ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.
Как сообщили в ГИБДД, с начала года только в Перми зарегистрировано два наезда на пешеходов, два столкновения и два наезда на препятствие. Травмы получили девять человек.
- Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также выполнять распоряжения сотрудников дорожно-патрульной службы, - напоминают в ведомстве.