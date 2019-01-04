2019-01-04T13:00:22+03:00
Общество

В минтрансе рассказали, что проблему с пробками на Чусовском мосту решат к 7 января

Пермяки жалуются, что стоят в пробках по несколько часов
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото: группа ВК "Пермь INFO"Фото: группа ВК "Пермь INFO"
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Напомним, очередной ремонт Чусовского моста в Перми закончили только накануне Нового года. Здесь открыли двустороннее движение и пообещали, что пробок больше не будет.

Однако выяснилось, что новая металлическая полоса, уложенная на стыке моста, превратилась в "лежачего полицейского" – так высоко она поднята. Перед ней приходится тормозить, но многие не знают про это.

- На мосту огромные пробки, - жалуются горожане в соцсетях. - Стоим уже 50 минут, моста даже еще не видно.

- Сегодня утром из за этой железяки была авария, очень резкий переход, реально скорость сбавлять сильно приходится, - отметил один из водителей.

Как сообщили в краевой ГИБДД, в случившемся должны разбираться специалисты минтранса и Пермской концессионной компании.

- В конце декабря 2018 года обнаружен дефект деформационного шва над опорой номер 14 моста через р.Чусовая, - ответил на жалобы горожан глава минтранса Пермского края Николай Уханов. - До Нового года оперативно был изготовлен и смонтирован перекрывающий металлический лист над швом. В целях увеличения скорости проезда по перекрывающему металлическому листу над опорой номер 14, прорабатываются варианты переходных участков сопряжения, для плавного проезда. Планируемый срок выполнения работ с 05 января по 07 января.

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