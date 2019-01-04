В полиции рассказали, как в каникулы можно поставить автомобиль на учет или получить водительское удостоверение
В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, как в новогодние каникулы работают регистрационно-экзаменационные подразделения.
Как сообщили в ведомстве, 4, 5 и 8 января все РЭО будут принимать пермяков по следующим направлениям:
- Государственная услуга по приему квалификационных экзаменов на получение права на управление автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами, выдача водительских удостоверений и временных разрешений.
- Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения
- Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации
- Государственная функция по осуществлению приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
В полиции напоминают, что получить любые услуги также можно через сайт www.gosuslugi.ru.