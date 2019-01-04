2019-01-04T12:44:45+03:00
Общество

В полиции рассказали, как в каникулы можно поставить автомобиль на учет или получить водительское удостоверение

Пермяки могут обратиться в РЭО 4, 5 и 8 января
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
РЭО работают 4, 5 и 8 январяРЭО работают 4, 5 и 8 январяФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали, как в новогодние каникулы работают регистрационно-экзаменационные подразделения.

Как сообщили в ведомстве, 4, 5 и 8 января все РЭО будут принимать пермяков по следующим направлениям:

- Государственная услуга по приему квалификационных экзаменов на получение права на управление автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами, выдача водительских удостоверений и временных разрешений.

- Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения

- Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации

- Государственная функция по осуществлению приема граждан, обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.

В полиции напоминают, что получить любые услуги также можно через сайт www.gosuslugi.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В минтрансе рассказали, что проблему с пробками на Чусовском мосту решат к 7 января
Куда жаловаться пермякам, если со двора не вывозят мусор
В Прикамье водитель УАЗ Патриот сбил 8-летнего мальчика
В Перми осудили водителя пассажирского автобуса, который сбил насмерть женщину на остановке
На выезде из Перми после ремонта Чусовского моста который день скапливаются пробки
В Прикамье в соцсетях обсуждают поступок парня, который на улице города разделся догола
Автоинспекторы Свердловской области спасли пассажиров автобуса, которые ехали из Екатеринбурга в Пермь
«В эти дома могут попасть все, кому не лень!». В Прикамье в пятиэтажке, расселенной после провала на калийном руднике в Березниках, сгорел мужчина
В Перми можно будет сделать селфи с Дедом Морозом в его резиденции на эспланаде
В Перми во время праздничного застолья местный житель получил множественные переломы
"Мы хватились ее ранним утром". В первый день нового года в Прикамье пропала женщина
В ГУ МЧС по Прикамью предупредили о гололеде и изморози
С начала года в Пермском крае произошло уже 17 пожаров
Председателем арбитражного суда Пермского края назначена Татьяна Мещерякова
"Поздравил с Новым годом и уехал". Пермячка, чью дочь сбила машина, в соцсетях ищет свидетелей ДТП
В автопарке "скорой помощи" Прикамья появятся четыре дополнительных автомобиля
Пермяку, который 31 декабря попал под поезд, ампутировали ногу
"Травмировал пешехода и убежал, бросив машину". В Прикамье полицейские разыскивают водителя "Форда"
Полицейские задержали вора, который обокрал квартиру в Свердловском районе
Жительница Прикамья ворвалась в магазин и похитила из кассы 11 тысяч
В Перми всю новогоднюю ночь искали 11-летнего мальчика
«Хотел в Тагил, высадили в Чусовом»: полиция сняла с поезда дебошира из Подмосковья
Новогодняя ночь в Прикамье прошла без криминала
Новый год в ледовом городке отметили 30 000 пермяков
В Лысьве во время движения загорелся автомобиль
Пожар в пермской квартире тушили под бой курантов
Пермский восьмиклассник получил личное поздравление Владимира Путина