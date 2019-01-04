Куда жаловаться пермякам, если со двора не вывозят мусор

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:43:46+03:00

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Только за первые дни Нового года поступили десятки жалоб от пермяков на то, что с их дворов не вывозят мусор. Как сообщили в администрации Перми, больше всего сообщений зафиксировано от жителей микрорайонов Нагорный, Крохалева, Октябрьский.

В администрации напомнили, что все праздничные дни работают дежурные для для контроля за сбором и вывозом коммунальных отходов. Для быстрого реагирования можно, к примеру, позвонить на многоканальный дежурный телефон ПКГУП «Теплоэнерго»: 7 (342) 236-90-55. Информация о наличии ТКО в оперативном режиме направляется компаниям-возчикам для устранения.

- Напомним, что с 1 января 2019 года обращение ТКО в Пермском крае становится полноценной коммунальной услугой, - сообщили в администрации Перми. - Обеспечивает сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов единый региональный оператор. В Пермском крае региональный оператор – ПКГУП «Теплоэнерго». В Перми создана временная рабочая группа по вопросам ТКО, где в рабочем режиме отрабатываются вопросы.