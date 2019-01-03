В Перми осудили водителя пассажирского автобуса, который сбил насмерть женщину на остановке

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:29:14+03:00

Она в это время выходила из трамвая

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В Индустриальном районо суде Перми вынесли обвинительный приговор в отношении водителя, по вине которого погибла женщина-пешеход.

Его вина оказалась вполне очевидной - он должен был затормозить перед трамвайной остановкой, к которой подошел трамвай, но не сделал этого. И насмерть сбил пассажирку трамвая, которая в это время выходила из салона.

- В суде было установлено, что водитель автобуса, осуществляя перевозку пассажиров по маршруту общественного транспорта, напротив остановки «9 Мая» г. Перми допустил наезд на женщину, вышедшую из трамвая. От полученных травм последняя скончалась в медицинском учреждении, - сообщили в краевой прокуратуре. -

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Исковые требования сыновей погибшей в части возмещения морального вреда удовлетворены в полном объеме, с гражданского ответчика взыскано по 600 тысяч рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.

Мы также писали о том, что сегодня ночью спасатели и автоинспекторы из Свердловской области спасали 49 пассажиров автобуса, которые ехали из Челябинска в Пермь. Их Автобус сломался на заснеженной ночной трассе «Екатеринбург - Пермь». Людей перевезли в придорожную гостиницу и напоили горячим чаем.