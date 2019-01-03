На выезде из Перми после ремонта Чусовского моста который день скапливаются пробки

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:54:41+03:00

Водители предупреждают в соцсетях, что металлическая заплата на нем превратилась в «лежачий полицейский»

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Под самый конец прошедшего года в Перми закончили очередной ремонт Чусовского моста и открыли двустороннее движение, пообещав, что пробок из-за реверсивного проезда здесь больше не будет.

Но вышло совсем наоборот. Народ поехал в праздники за город кататься на лыжах, и обнаружилось, что новая металлическая полоса, уложенная на стыке моста, превратилась в лежачего полицейского – так высоко она поднята. Перед ней приходится тормозить, но многие не знают про это.

- В Пермь через Чусовской мост, даже после ремонта, проехать очень проблематично! – предупредил прикамцев один из пользователей страницы группы «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте. - Сделали так, что железяка лежит на всю ширину как большой лежачий полицейский! Пробка еле движется. Стоим уже 50 минут, моста даже ещё не видно...

- Я ночью пролетел здесь на скорости, думал, подвеска вылетит! – написал на следующий день еще один участник паблика.

- Сегодня утром из за этой железяки была авария, очень резкий переход, реально скорость сбавлять сильно приходится, - отметил один из водителей.

Вечером 3 января ситуация лучше не стала.

- Огромная пробка на Чусовском мосту! – сообщила одна из пользовательниц соцсетей.

Как сообщили в краевой ГИБДД, они знают о возникшей проблеме, но писать претензию к автодорожникам у них пока нет оснований, в случившемся должны разбираться специалисты минтранса и Пермской концессионной компании.

- Там действительно на дорожном покрытии после ремонта образовалось возвышение размером с кирпич, но насколько оно соответствует условиям дорожного ремонта, должны разбираться дорожники, - ответили в этом ведомстве.