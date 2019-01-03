2019-01-03T16:54:41+03:00
Общество

На выезде из Перми после ремонта Чусовского моста который день скапливаются пробки

Водители предупреждают в соцсетях, что металлическая заплата на нем превратилась в «лежачий полицейский»
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Вот такую пробку на Чусовском мосту засняли очевидцы 3 января. Фото: группа ВК "Пермь INFO".Вот такую пробку на Чусовском мосту засняли очевидцы 3 января. Фото: группа ВК "Пермь INFO".
Изменить размер текста:

Под самый конец прошедшего года в Перми закончили очередной ремонт Чусовского моста и открыли двустороннее движение, пообещав, что пробок из-за реверсивного проезда здесь больше не будет.

Но вышло совсем наоборот. Народ поехал в праздники за город кататься на лыжах, и обнаружилось, что новая металлическая полоса, уложенная на стыке моста, превратилась в лежачего полицейского – так высоко она поднята. Перед ней приходится тормозить, но многие не знают про это.

- В Пермь через Чусовской мост, даже после ремонта, проехать очень проблематично! – предупредил прикамцев один из пользователей страницы группы «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте. - Сделали так, что железяка лежит на всю ширину как большой лежачий полицейский! Пробка еле движется. Стоим уже 50 минут, моста даже ещё не видно...

- Я ночью пролетел здесь на скорости, думал, подвеска вылетит! – написал на следующий день еще один участник паблика.

- Сегодня утром из за этой железяки была авария, очень резкий переход, реально скорость сбавлять сильно приходится, - отметил один из водителей.

Вечером 3 января ситуация лучше не стала.

- Огромная пробка на Чусовском мосту! – сообщила одна из пользовательниц соцсетей.

Как сообщили в краевой ГИБДД, они знают о возникшей проблеме, но писать претензию к автодорожникам у них пока нет оснований, в случившемся должны разбираться специалисты минтранса и Пермской концессионной компании.

- Там действительно на дорожном покрытии после ремонта образовалось возвышение размером с кирпич, но насколько оно соответствует условиям дорожного ремонта, должны разбираться дорожники, - ответили в этом ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми осудили водителя пассажирского автобуса, который сбил насмерть женщину на остановке
В Прикамье в соцсетях обсуждают поступок парня, который на улице города разделся догола
Автоинспекторы Свердловской области спасли пассажиров автобуса, которые ехали из Екатеринбурга в Пермь
«В эти дома могут попасть все, кому не лень!». В Прикамье в пятиэтажке, расселенной после провала на калийном руднике в Березниках, сгорел мужчина
В Перми можно будет сделать селфи с Дедом Морозом в его резиденции на эспланаде
В Перми во время праздничного застолья местный житель получил множественные переломы
"Мы хватились ее ранним утром". В первый день нового года в Прикамье пропала женщина
В ГУ МЧС по Прикамью предупредили о гололеде и изморози
С начала года в Пермском крае произошло уже 17 пожаров
Председателем арбитражного суда Пермского края назначена Татьяна Мещерякова
"Поздравил с Новым годом и уехал". Пермячка, чью дочь сбила машина, в соцсетях ищет свидетелей ДТП
В автопарке "скорой помощи" Прикамья появятся четыре дополнительных автомобиля
Пермяку, который 31 декабря попал под поезд, ампутировали ногу
"Травмировал пешехода и убежал, бросив машину". В Прикамье полицейские разыскивают водителя "Форда"
Полицейские задержали вора, который обокрал квартиру в Свердловском районе
Жительница Прикамья ворвалась в магазин и похитила из кассы 11 тысяч
В Перми всю новогоднюю ночь искали 11-летнего мальчика
«Хотел в Тагил, высадили в Чусовом»: полиция сняла с поезда дебошира из Подмосковья
Новогодняя ночь в Прикамье прошла без криминала
Новый год в ледовом городке отметили 30 000 пермяков
В Лысьве во время движения загорелся автомобиль
Пожар в пермской квартире тушили под бой курантов
Пермский восьмиклассник получил личное поздравление Владимира Путина