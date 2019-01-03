Автоинспекторы Свердловской области спасли пассажиров автобуса, которые ехали из Екатеринбурга в Пермь

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:59:10+03:00

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Сегодня ночью, 3 января, на трассе «Екатеринбург – Пермь» сломался пассажирский автобус, который вез в столицу Прикамья 49 пассажиров.

Среди них было и двое детей, одному из которых 14 лет, другому 4 годика.

Поломка произошла вдалеке от населенных пунктов, и люди начали замерзать. К счастью, кто-то из проезжавших мимо водителей позвонили в местное подразделение ГИБДД, и автоинспекторы и спасатели оперативно пришли на выручку пассажирам сломавшегося автобуса.

Как сообщил первоуральский портал «Перво.ру», сначала они отвезли их в придорожную гостиницу, где их обогрели и подкормили. Затем связались с перевозчиком, и договорились, что людей как можно скорей доставят в Пермь.

- Пассажиры направлялись из Челябинска в Пермь, - сообщили полицейские журналистам. - Автобус сломался в 1.30, на 308 километре трассы у поворота на деревню Хомутовка. Спасатели и сотрудники ГИБДД доставили пассажиров сломавшегося автобуса в гостиничный комплекс «Дружинино». Людей напоили горячим чаем. Через пять часов из Перми приехал другой автобус, который забрал всех пассажиров и благополучно довез до пермского автовокзала.