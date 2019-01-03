«В эти дома могут попасть все, кому не лень!». В Прикамье в пятиэтажке, расселенной после провала на калийном руднике в Березниках, сгорел мужчина

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:15:26+03:00

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Сегодня ночью, 3 января, жители Березников заметили мерцающее пламя в окне одного из домов на улице Свердлова. Они удивились: С виду эта пятиэтажка выглядит вполне добротной, но в ней давно никто не живет - ее расселили, поскольку она попала в опасную зону провала на калийном руднике «Уралкалия».

Приехавшие по вызову пожарные стали заливать струями пены оконный проем, в котором мерцал огонь. Они поднялись на четвертый этаж и увидели, что горел лежавший на полу мусор. Площадь возгорания была совсем небольшой. Но в одной из комнат они обнаружили тело погибшего неизвестного.

- Пожар произошел примерно в 1.35 ночи в расселенном доме улице Свердлова, 29, - сообщили в 1-м отряде федеральной пожарной службы по Пермскому краю. - Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров - горел мусор, частично пол в коридоре 4-го этажа. В ходе тушения пожара был обнаружен обгоревший труп мужчины, его личность сейчас устанавливается. Причина пожара выясняются.

Березниковские в\пожарные обращают внимание, что в таких расселенных домах могут быть еще различные ЧП.

- Выяснилось, что доступ посторонних лиц в расселенный дом на улице Свердлова был свободный, в него могли попасть все, кому не лень, и внутри в нем, а также в других подобных домах пребывают лица без определенного места жительства, - сообщили они. – Так что там еще могут быть пожары.