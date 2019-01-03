2019-01-03T10:27:10+03:00
Общество

В Перми можно будет сделать селфи с Дедом Морозом в его резиденции на эспланаде

Она будет работать с 3 по 7 января
Андрей МАТЛИН
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Дед Мороз из Великого Устюга поручил своему младшему брату из Прикамья поздравить пермяков с Новым годом.Дед Мороз из Великого Устюга поручил своему младшему брату из Прикамья поздравить пермяков с Новым годом.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Прикамье открывается резиденция Деда Мороза. Добрый волшебник ждет маленьких и взрослых сегодня, 3 января, в 13.00 на эспланаде в своей резиденции. Она будет работать с 3 по 7 января с 13.00 до 16.00.

В резиденции можно будет попросить исполнения новогоднего желания и сфотографироваться с Дедушкой Морозом на память.

В эти же дни с 14.00 до 17.00 юных посетителей ледового городка «Ветер с Востока» ждут разнообразные интерактивные развлечения, а также можно будет покататься на коньках на круговом катке возле монумента, посвященного героям войны и труженикам тыла.

Выход на лед со своими коньками бесплатный, прокат работает в праздничные и выходные дни - с 10.00 до 22.00, по будням - с 12.00 до 22.00.

Кроме того, сегодня днем, 3 января, в ледовом городке началась большая праздничная программа – с забегом Дедов Морозов, конкурсом Снегурочек и новогодним флешмобом.

Подробнее о программе фестиваля «Пермь активная. Зима» можно почитать на сайте «Комсомольской правды», перейдя по этой ссылке.

В частности, в ледовом городке во время фестиваля пройдет чемпионат Перми по зимним забавам.

В 21.00 во время финального концерта пермяков ждет новогоднее файер-шоу.

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